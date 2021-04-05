Сегодня в 333 квартале жилого массива Сайрам Каратауского района города Шымкент запущена пекарня ИП «Темиршиков» по производству хлебобулочных изделий.

Стоимость проекта — 300 млн тенге. Индивидуальный предприниматель обеспечивает постоянной работой 100 человек.

Аким города Мурат Айтенов принял участие в открытии объекта предпринимательства и ознакомился с производственным потенциалом пекарни.

Объект предпринимательства общей площадью 7200 квадратных метров оснащен современными технологиями для выпечки новых сортов хлеба. Стоит отметить, здесь производится самый дешевый хлеб в городе, так как современные печи работают на газу.

Аким города отметил, что подобные инициативы стабилизируют цены в сегодняшней рыночной экономике, и дал поручение руководителям отраслей поддержать такие проекты и быть примером для других регионов.

Кроме того, хлебопекарные печи на новом предприятии собственного производства города Шымкент. Аким города подчеркнув, что все основные товары народного потребления производятся в нашем городе и отметил важность работы в этом направлении.

Хлебопекарня выпускает 90 тысяч штук хлебобулочных изделий в сутки, в том числе 65 тысяч штук социальных хлебобулочных изделий (обычный хлеб).