Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на территории города находится на постоянном контроле.

24 мобильные группы проводят мониторинг. За прошедшие сутки проведены проверки 353 объектов (335 объектов предпринимательства, 18 частных объектов), из них на 10 объектах выявлено нарушение требований карантинного режима.

Кроме того, на 11 апреля зарегистрировано 53 случая заражения КВИ: симптомные — 29, бессимптомные — 24. 12 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 41 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1010 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест). Наполняемость койко-мест — 32%, 682 койко-мест свободны.

В инфекционном стационаре на лечении находятся 328 больных (КВИ-183, пневмония — 135, ОРВИ — 10), в реанимации — 22 (6 ИВЛ, 16-НИВЛ). Количество проведенных лабораторных исследований (ПЦР) — 333 000.

В Шымкенте с 7 апреля проводится вакцинация всех категорий граждан. В город прибыло 30 тысяч доз вакцины. Вакцинация проводится как в субботу, так и в воскресенье, с восьми утра до восьми вечера. Пока достаточно 37 пунктов. Дополнительно в пунктах открываются еще отделы.

Призываем горожан ответственно относиться к своему здоровью и выполнять санитарные требования.