На заседании Правительства прошедшем в онлайн режиме под председательством Премьер-Министра РК, аким города Мурат Айтенов выступил с докладом по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Мурат Дуйсенбекович проинформировал о результатах борьбы с эпидемией в городе, проводимых мероприятиях, вакцинации и дальнейших планах.

На повестке дня заседания Правительства были обсуждены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации, уточнения прогноза социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы и республиканского бюджета на 2021-2023 годы, повышения уровня жизни в сельской местности.

Мурат Айтенов отметил, что подготовка к возможной волне COVID-19 проведена по трем сценариям.

— Сегодня город работает по сценарию А. В целом город полностью, на 100 процентов, подготовлен к сценариям В и С. А — текущее состояние, имеется 1 290 коек. В — при ухудшении сезонной эпидемиологической ситуации количество койко-мест увеличивается до 4 016. С — в случае эпидемиологического кризиса будет открыто 5 416 коек. Функционируют 11 лабораторий ПЦР, обслуживающих жителей города. В лабораториях есть возможность сделать 6 200 тестов за 1 день. Всего проведено 349 518 ПЦР тестов. 19 апреля было проведено 1 312 тестов ПЦР. Для вакцинации граждан организовано 38 пунктов, на сегодняшний день 1-й компонент привит 67 906, 2-й компонент — 6 918 гражданам. По вакцинации обучено и задействовано 753 медицинских работника, — сказал аким города.

Кроме того, в связи с тем, что Шымкент вошел в «красную зону», 19 апреля вышло постановление главного санитарного врача города, утвержденное Министерством здравоохранения, об ограничительных мерах, соответствующих алгоритму. На протяжении двух недель будут контролировать эффективность данных ограничительных мер, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации введут жесткие ограничительные меры.

На совещании министр энергетики Нурлан Ногаев выступил с докладом по вопросам повышения уровня жизни в сельской местности и доложил о ходе работ по газификации в регионах. По его словам, в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, Алматы и Шымкенте этот показатель превысил 90%. В частности, в третьем мегаполисе уровень газификации достигает 92,1 процента.