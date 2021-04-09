Подростка сбили в Шымкенте на пересечении улиц Аймауытова и Алимбетова.

На девятиклассника наехал водитель на «Мерседесе» и скрылся с места происшествия. Дорожно-транспортное пришествие произошло 5 апреля около четырех часов дня. В редакцию программы экстренный вызов обратилась мама пострадавшего мальчика. По словам женщины, у нее уже 4 дня не могут принять заявление.

«Водитель, который сбил моего сына, скрылся в неизвестном направлении, он ставил ребенка в шоковом состоянии под колесами другой машины. Я обратилась в РОВД заявление не принимают, в облГАИ не шевелятся, приехали ГАИ они не сделали отметку, здесь стоит знак ограничения — 40 км. Я все видела. Прошу властей разобраться в деле, где моего ребенка оставили на дороге», — говорит Екатерина ДВОРЯНЧИКОВА, мама пострадавшего подростка.

У подростка сломана рука, многочисленные ссадины и ушибы, мальчик сильно приложился о капот машины грудной клеткой. Сейчас пострадавший находится дома, говорит, водитель даже не остановился, чтобы узнать, как чувствует себя сбитый подросток.

«Я вышел с автобуса, обошел автобус, он был далеко, потом он меня сбил и я взлетел и упал на правую руку, потом Нексия подхватила и провезла метра два три… Водитель Мерседеса не остановился, он уехал, скрылся», — говорит подросток.

Водитель Хюндай, который стал свидетелем ДТП пустился в погоню за водителем Мерседеса. Ему удалось остановить автолюбителя.

По словам матери подростка, личность водителя в полиции установили, ей даже устроили с мужчиной очную встречу, правда тот не то, что не раскаялся, а даже начал угрожать.

«За эти три дня не узнал как ребенок, нам устроили встречу, он начал грубить, благодари Бога что твой сын жив, он не осознает своей вины», — уверяет мама мальчика.

Екатерина — многодетная мама, говорит бегать по инстанциям времени нет. Женщину удивляет, что вот уже четвертый день, водитель, которому, кажется не писаны правила дорожного движения, все еще остается безнаказанным.

Анастасия Новикова

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