В Шымкенте военнослужащие посетили детский дом.

Военнослужащие Шымкентской республиканской школы «Жас Улан» имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова провели субботник в детском доме №3, где воспитываются 58 детей.

Военнослужащие провели с детьми совместную утреннюю физическую зарядку, очистили и благоустроили территорию детского дома.



После проведенного субботника военнослужащие не забыли поздравить воспитанников с наступающими майскими праздниками. Они привезли с собой фрукты, сладкие гостинцы и много игрушек, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Радость в детских глазах стала самой лучшей благодарностью для военнослужащих.

«Мы на постоянной основе стараемся внести свой посильный вклад в воспитание и развитие детей, оставшихся без родителей, — подчеркнул начальник Шымкентской республиканской школы «Жас улан» полковник Газиз Тулеушев.

Следует отметить, что дружба школы «Жас Улан» с детским домом продолжается уже несколько лет. По традиции ежегодно военнослужащие военной школы навещают детей и оказывают учреждению посильную помощь.