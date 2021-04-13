Перестрелка произошла еще в 2019 году. Погиб один человек.

Расследование длилось два года, все виновные установлены. Однако не все из них предстали перед судом, еще двое подозреваемых по-прежнему находятся в розыске.

Напомним, что в одном из городских кафе был убит человек, а другой стал инвалидом. На скамье подсудимых два человека 32-летний Тохтар Мырзабаев и 26-летний Руслан Рахметов. Судья пояснил, что во время перестрелки один был тяжело ранен, после чего лишился глаза, а жизнь другого пострадавшего спасти не удалось.

Учитывая то, что Мырзабаев и Рахметов совершили особо тяжкое преступление, вину свою не признали и не раскаялись в содеянном, суд приговорил Мырзабаева к 18 годам, а Рахметова к 16 годам строгого режима. Кроме того, Рахметову придется оплатить 5 млн тенге потерпевшей стороне за моральный вред.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Шуддин Саидов