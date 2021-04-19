Аким города Шымкента ознакомился с ходом организации единого национального тестирования в городе.

Руководитель управления образования Ж .Тажиева доложила, что в этом году 11 класс окончат 9 342 учащихся и какие изменения будут в сдаче ЕНТ.

Ранее ЕНТ проходило в бумажном формате, 2 раза на платную основу обучения и 1 раз на основании возможности получения гранта в течение 10 дней, пункты проведения ЕНТ для каждого региона определялись специально.

С 2021 года сдача ЕНТ перешла в электронный формат по принципу «один компьютер – одна камера» с использованием персонального компьютера для каждого тестируемого.

При этом тестируемый в год может сдавать ЕНТ бесплатно, 2 раза для обучения на платной основе и 2 раза получая возможность участвовать в конкурсе на образовательные гранты.

В специально оборудованных 2-х региональных центрах тестирования «U-Study» I этап проводился с 10 марта по 10 апреля (для поступления в вузы на платной основе), тестирование сдали 6 973 абитуриента (74,6%).

II этап будет проходить с 25 апреля по 30 июня (2 возможности через конкурс на присуждение образовательных грантов). С 15 апреля текущего года тестируемые регистрируется самостоятельно (сайт регистрации — https://app.testcenter.kz/auth) и имеют возможность выбрать место для сдачи ЕНТ в любом регионе Казахстана.

Кроме того, ожидается, что в этом году тестирование будут сдавать 15 173 абитуриента (30 346 при сдаче 2 раз).

Из них: из города Шымкент – 8 585 выпускников, из Сайрамского, Толебийского, Казыгуртского, Тюлькубасского, Байдибекского районов Туркестанской области — 6 588 абитуриентов.

Всего в течение 43 дней с двумя сменами в один день тестирование будут проходить 30 346 абитуриентов.

Аким города выслушал проделанную работу и поручил строго следить за санитарным состоянием, безопасностью в тестовых центрах.