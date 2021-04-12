В Шымкенте за 11 апреля зарегистрировано 53 случая заражения COVID-19 из них с симптомами – 29, без симптомов – 24, в том числе заболевших детей до 18 лет – 11 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано 12 случаев.

Выздоровевших за сутки — 1.

С 01.01.2021г. по 11.04.2021г. зарегистрировано всего 2098 случаев COVID-19 (1222 симптомные, 876 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило – 331 случай.

С 01.01.2021г. по 11.04.2021г. зарегистрировано 243 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1366 исследований, из них положительных – 53.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.