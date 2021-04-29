В Шымкенте с 1 января по 26 апреля марта 2021 года зарегистрировано 333 случая лабораторно подтверждённого COVID-19 среди школьников.

С начала учебного 2020-2021 года зарегистрировано всего 358 случаев коронавирусной инфекции (далее – КВИ) среди учащихся школ.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент (далее-Департамент) по всем зарегистрированным случаям КВИ проводятся эпидемиологические расследования.

Из 358 случаев КВИ – 133 ученика обучались в очном (оффлайн) режиме, 225 учеников – в дистанционном (онлайн) формате.

Департаментом с целью предотвращения распространения КВИ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе в школах проводится заключительная дезинфекция и устанавливается карантин.

На сегодняшний день установлен карантин в 30 школах города.

️Специалистами территориальных управлений на постоянной основе в школах города проводится санитарно-разъяснительная работа, направленная на предотвращение распространения коронавирусной инфекции по соблюдению санитарно-противоэпидемических требований. С начала 2021 года проведено 249 мониторингов по школам.

С начала учебного года по результатам плановых и внеплановых проверок на соответствие санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утверждённых приказом Министра здравоохранения № 611 от 16 августа 2017 года, с учётом внесённых изменений Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № ҚР ДСМ-98/2020 за выявленные нарушения на должностные и ответственные лица наложено 122 административных штрафа на общую сумму 28293230 тенге.

Общеобразовательные объекты находятся под усиленным санитарно- эпидемиологическим контролем.