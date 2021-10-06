В связи с началом нового учебного года Министерством здравоохранения проводится ежедневный мониторинг заболеваемости среди школьников и студентов.

«Зарегистрировано 9 185 случаев КВИ среди школьников, что составляет 0,26% от общего числа учащихся. Установлено более 102 тысяч контактных, из них у 624 установлен положительный результат», — сказал сегодня на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

Среди студентов зарегистрировано 1 282 случая, в том числе 935 – среди студентов СУЗ и 347 случай среди студентов ВУЗ, что составляет 0,2% от числа учащихся СУЗ и 0,08% от числа учащихся ВУЗ.

Как отметил Министр, низкий уровень заболеваемости среди студентов высших учебных заведений наглядно демонстрирует эффективность вакцинации.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан