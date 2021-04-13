В Шымкенте в 2020-2021 учебном году в 11 классе обучается 9 342 учащихся. Из них 6 973 (74,6%) зарегистрированы на сдачу тестов.

I этап прошёл с 10 марта по 10 апреля, то есть на поступление в ВУЗ на платной основе, тест сдавали 2 371 выпускник.

А, второй этап — конкурс на присуждение образовательных грантов пройдёт с 15 апреля по 30 июня.

Для мест сдачи ЕНТ получено согласие от центра санитарно-эпидемиологической службы.

Помимо открытия там медпунктов, там осуществляется онлайн-трансляция через высокоскоростной интернет.

Результат тестирования с прошлого года учащиеся могут узнать сами через ИИН.