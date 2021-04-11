Глава Правительства ознакомился с Областной научно-универсальной библиотекой. Это уникальный хаб для получения информации и творчества. Три этажа здания поделены на зоны с читальными залами, коворкинг-центрами, студиями фото-, видео- и аудиозаписи, каллиграфии, гончарного искусства, мастерскими, в т.ч. для создания 3D-моделей, а также кино-концертным залом, кофейней, магазинами книжных сувениров и изделий ручной работы. В научно-исследовательском центре библиотеки находятся книгохранилище, отдел для хранения редких книг и манускриптов, цеха по оцифровке документов, книг и консервации, в т.ч. единственный в Центральной Азии цех с антиокислительным оборудованием. В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также проинспектировал ход реализации других инвестиционных проектов города Туркестан.

В церемонии открытия «Керуен-сарая» приняли участие Премьер-Министр Аскар Мамин, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также представитель компании-инвестора Куанышбек Кудайберген. А. Мамин посетил Казахский музыкальный драматический театр Туркестана. Общая площадь здания – свыше 11 тыс. кв. м. Это современный комплекс с новейшим оборудованием и всеми необходимыми для театральной деятельности помещениями. Вместимость зрительного зала составляет 510 человек.