Глава государства К.Токаев на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 31 марта отметил, что город Туркестан должен стать своего рода стержнем культуры, экономики.

В этой связи в Туркестанексоздана ассоциацию креативной индустрии. Цель организации-формирование общей бизнес-площадки для тюркских народов, поддержка высокоинтеллектуальной и инновационной сфер, пробуждение творческой энергии среди молодежи. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев.

«Туркестан на протяжении веков был культурным центром Центральной Азии и всего тюркского мира. Имея статус духовной столицы тюркского мира, а также учитывая историческую ценность, город обладает высоким потенциалом в развитии уникального креативного кластера. Это позволит превратить Туркестан в Глобальный инновационный культурный центр. С этой целью мы создаем сообщество креативной индустрии, общее для тюркских народов. Развитие данной отрасли продвигает экономику стран-гигантов. На наш взгляд, развитие креативной экономики-важный шаг к повышению конкурентоспособности всего региона», — сказал Мейржан Иябайулы.

Председатель Ассоциации креативной индустрии тюркоязычных стран «FUTURK» Эльмира Сарсеналиева, принявшая участие в онлайн — брифинге ознакомила с работой Ассоциации креативной индустрии г.Туркестан.

«Как сказал глава государства, Туркестан должен стать ядром не только культуры, но и экономики. Именно с этой целью создается данная Ассоциация. В ближайшее время состоится обмен опытом предпринимателей тюркских народов. Это будет организация поддержки талантливой молодежи тюркоязычных стран. Миссия Ассоциации — формирование общей для тюркских народов культурной, туристской, информационной среды. Главное — поддержка малого и среднего предпринимательства», — сказала Эльмира Алимжанкызы.

Присутствовавший на брифинге директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Накипбеков презентовал проекты по поддержке молодежи.

«В области мы реализуем несколько проектов совместно с акиматом области по поддержке креативной молодежи, проектов. Сейчас действует проект «Кәсіпкерлік Қырандары», направленный на поддержку начинающих и малых предпринимателей. Впервые стартовавший в стране проект направлен на реальную поддержку инвестиций крупных, средних предпринимателей региона и микробизнеса, креативной молодежи, стартаперов, выпускников «Бастау Бизнес».

Креативные бизнесмены в борьбе за инвестиции и менторов презентовали свои бизнес-идеи, в результате которых было выбрано 8 проектов. Таким образом, я считаю, что поддержка и развитие критических проектов — это важный шаг к повышению конкурентоспособности нашего региона, который позволит пробудить их творческую энергию», — сказал Тимур Арсенович.