В Туркестанской области 12 700 человек в акцинированы 1 компонентом вакцинации против «Covid-19».

На сегодня 6 173 из них уже прошли второй этап вакцинации. В этом числе работники медицины, полиции и учителя. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления общественного здоровья Марат Пашимов.

За последние сутки опасную инфекцию в регионе выявили у 8 человек и населению необходимо пройти вакцинацию против эпидемии, отметил Марат Пашимов.

«Суточный прирост заболеваемости Covid-19 на территории области составляет 0,17%. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4 493 случая заражения данной инфекцией. В соответствии со статьей 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» хочу сказать, что вакцинация осуществляется только с согласия самого человека. Отказавшиеся от вакцины не привлекаются к административной либо уголовной ответственности. Тем не менее, помимо соблюдения карантинных требований, я бы рекомендовал гражданам вакцинироваться от инфекционных заболеваний. Все вы знаете, что это мировая практика. Если мы поддержим этот подход, безусловно, нам будет легче победить коварную болезнь», — сказал Марат Пашимов.

Также руководитель управления отметил, что в настоящее время в регионе принимаются все меры по борьбе с инфекцией. Всего в регионе 23 429 медицинских работников, из них более 5000 врачей, остальные специалисты среднего звена. В хранилище для вакцин помещены 2 морозильника объемом 601 литр. Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретено 20 морозильных камер объемом 143 литра. Все 65 пунктов для проведения вакцинации оборудованы полностью холодильниками. Кроме того, вакцина оснащена 38 термоконтейнерами объемом 50 литров.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Бактыораз Елемесов отметил, что на территории области без соблюдения требований карантинного режима не прекращается проведение свадебных торжеств и различных мероприятий.