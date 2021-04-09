До разработки светового решения эксперты внимательно изучили опыт подобных проектов — мечеть Айя София (Стамбул, Турция), мечеть Шарджа (Шарджа, ОАЭ.

На территории музея-заповедника Азрет-Султан расположены усыпальницы Ходжа Ахмеда Яссави, Рабии Султан Бегим, Есихмана и восьмигранный мавзолей, здание бывшей казармы и крепостная стена.

При проектировании уникального светового решения для мавзолея Яссави требовалось сохранить индивидуальность, целостность и подлинность памятника, его религиозное и историческое наследие, а также архитектурные детали.

Багила Исакова, технический директор, проектировщик, отметила, что каждая деталь архитектуры будет освещена.

«Это незаконченный главный фасад, большой купол с восьмигранным основанием и четырехгранным основанием с панно, ниши, глазурованные плитки с геометрическими узорами с эпиграфическими орнаментами. Световое решение создаст атмосферу, подчеркивающую сакральность места, подходящего и для молитв, и для туризма», — сказала Исакова.

До разработки светового решения эксперты внимательно изучили опыт подобных проектов — мечеть Айя София (Стамбул, Турция), мечеть Шарджа (Шарджа, ОАЭ) и другие.

Проект реализуется с учетом рекомендаций специалистов, реставраторов и археологов РГП Казреставрация и музея-заповедника Азрет Султан.

Индивидуальное световое решение разработано благодаря современным светодиодным технологиям и разным типам светильников. Чтобы подчеркнуть величие мавзолея Яссауи, задействуют 187 светильников. Для равномерного освещения стен усыпальницы будут использовать встраиваемые в грунт линейные установки с различной оптикой.

Отметим, что архитектурное освещение будет контролироваться по протоколу DMX, где каждый прибор может быть отрегулирован по яркости и цветности.

Проведенное тестирование выявило уникальное свойство майолики мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави. При изменениях характеристик оптики и света проявляются различные элементы эпиграфики (каллиграфических надписей на стенах мавзолея). Данные свойства мавзолея станут одним из центральных элементов сценария освещения.