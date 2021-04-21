Сотрудник природоохранной полиции и участковые инспекторы на пастбище возле аула Акбастау заметили мужчину, срывающего дикие тюльпаны.

Стражи порядка предупредили горожанина, что сорванные цветы могут быть занесены в Красную книгу, затем доставили жителя Шымкента в районный отдел полиции.

Изъятые в качестве вещественных доказательств шесть тюльпанов были направлены на экспертизу.

Согласно заключению государственного природного парка “Сайрам-Угам”, сорванные цветы – тюльпаны сорта “Грейг”, занесённые в Красную книгу РК.

Подобные профилактические мероприятия в Байдибекском районе будут проводиться на постоянной основе. Полицейские предупреждают, что за срыв цветов, занесённых в Красную книгу РК, предусмотрена строгая уголовная ответственность.

К примеру, санкции указанной статьи предусматривают наказание либо в виде штрафа в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов.

Возможно и ограничение свободы на срок до трёх лет, а так же лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.