Тюльпаны Грейга зацвели недалеко от Шымкента

Краснокнижные тюльпаны зацвели недалеко от Шымкента. Это поле покрыто красным ковром. От природной красоты захватывает дыхание. Сложно выразить чувства словами. Каждый тюльпан — как произведение искусства.

Тюльпан Грейга заслуженно носит звание «короля» тюльпанов. Это невысокий цветок с ярким бутоном, который открывается в начале апреля и цветет почти до июня. Лепестки тюльпана вогнутые с заостренным верхним краем. Самые популярные на юге — красные, желтые и оранжевые.

Раньше тюльпаны покрывали плотным ковром целые поля, но из-за угрозы их исчезновения эти цветы давно включили в список редких и исчезающих растений. Этими цветами восхищаются даже в Голландии, родине тюльпанов.

«Тюльпаны Грейга нельзя срывать. Если вы сорвали цветок, луковица гибнет. А семена могут лежать в земле несколько лет, прежде чем образуют новую луковицу. Тем более что букет быстро завянет. Лучше оставить цветок расти, и наслаждаться его первозданной красотой. Это мы прививаем нашим ученикам. Чтобы они знали, что к природе и растениям нужно относиться с уважением«, — говорит Эльмира Куаныш, эколог «Центра экологии, краеведения и туризма».

Не все знают что тюльпаны — краснокнижные. Это видео появилось в социальных сетях : подростки срывают редкие тюльпаны. У некоторых в руках большой букет, который тянет на несколько миллионов тенге. Ведь за срыв тюльпанов грозит уголовная ответственность. Поэтому лучше запастись впечатлениями, чем цветами.

«За плохое обращение с редкими видами растений предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей (1 МРП – 3450 тенге, 3000 МРП — более 10 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», — рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.

Всего в Казахстане в Красную книгу занесены 18 видов тюльпанов. На юге страны распространены тюльпаны Грейга, Кауфмана и Регеля. Они входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. На таких ярких полях с приходом теплых дней появятся десятки желающих провести фотосессию. Экологи предупреждают казахстанцев, не срывать краснокнижные растения. Иначе уже через несколько лет делать красивые фотографиии и любоваться ярко-алыми цветами будет негде.