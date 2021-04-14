В начале этой недели в Казахстане стартовала госпрограмма «Женская ипотека».

В первый же день обратились на сайт «Отбасы банк» полторы тысяч представителей прекрасной половины. Кредитовать женщин будут в «Отбасы банк». Оформить заем разрешат не только на покупку квартиры, но и на ремонт. Ипотечную программу «Умай» презентуют как самый очаровательный проект.

Жительницы Шымкента могут улучшить свои жилищные условия на выгодных условиях, с низким первоначальным взносом в 20 процентов. Разработчики программы объяснили это тем, что у большинства казахстанских женщин зарплаты меньше, чем у мужчин. Поэтому они нуждаются в поддержке. К тому же женщины умеют копить и своевременно платят по кредиту.

Даурен САУДАБАЕВ директор филиала «Отбасы банк» в г. Шымкенте:»Максимальный ежемесячный семейный доход не должен превышать 320 000 тенге. Процентная ставка — 12 процентов с последующим понижением до 5 процентов. Первоначальный взнос -от 15 процентов».

Предполагается, что спрос на программу женского ипотечного кредитования будет достаточно высоким. Жилье можно приобрести не только в новостройках, но и на вторичном рынке: в зависимости от близости школы, детского сада, либо работы женщины.

«Через сайт «Отбасы банк» можно получить всю информацию …. Наши консультанты вас проконсультируют.. Можете звонить по телефону 300″, — сообщил Даурен САУДАБАЕВ.

Максимальная стоимость жилья по программе — до 30 миллионов тенге. Оформить займ разрешат не только на покупку квартиры, но и на её ремонт. В этом случае банк готов одолжить до трёх миллионов семисот тысяч тенге. Запускать мужскую ипотеку по аналогии с женской в Казахстане пока не планируют.

Шынар Оразова