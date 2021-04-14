Очередь на получение жилья в РК ежегодно растет в среднем на 50 тысяч человек. На текущий момент число достигло 559 тысяч человек.

О механизмах государственной поддержки рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбае во время брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций.

Очередники, имеющие доход ниже 1 прожиточного минимума на члена семьи (в основном это многодетные семьи, дети-сироты, семьи, имеющие детей инвалидов, и другие социально-уязвимые слои населения), будут обеспечены жильем через механизм субсидирования частного арендного жилья.

Очередники, имеющие доход выше 1 прожиточного минимума (в основном это госслужащие, бюджетники, неполные семьи и другие очередники (ежегодный прирост 32 тыс. человек), будут приобретать жилье через получение льготных займов на новое жилье.