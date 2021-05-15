Приложение Ashyq в Шымкенте стартовало с технических ошибок.

Об этом рассказали представители палаты предпринимателей города. Проблем с установкой приложения не было, загвоздка была в самой системе.

«Были технические неполадки. Потому что во все регионы распространился этот проект. Поэтому технические сбои произошли из-за смены сервера. Но сейчас предприниматели устанавливают приложение, граждане входят и выходят через кьюар код, Мы думаем, что это не повторится. Потому что мы ежедневно мониторим», — говорит Сабира АДАМБЕКОВА, заместитель директора НПП «Атамекен» г.Шымкента.

Проект Ashyq стартовал в стране с начала года, в Шымкенте приложение для предпринимателей заработало 26 апреля. Принять участие в проекте изъявили желание 858 предприятий. Для начала в заведении проводят проверку санврачи, затем неделю предприниматели используют Ashyq в пилотном режиме и затем получают официальное разрешение. Сейчас кьюар коды получили 404 шымкентских бизнесмена.

«Всего 18 видов предпринимательской деятельности могут принять участие в проекте. Например, в случае общественного питания эти объекты открыты с понедельника по четверг до 10 часов вечера. Те кто участвует в проекте получают возможность вне зависимости от дня недели работать с семи утра до двух часов ночи», — говорит Сабира АДАМБЕКОВА, заместитель директора НПП «Атамекен» г.Шымкента.

Вход в заведения через кьюар коды дал свои плоды. В Шымкенте уже выявили 15 шымкентцев с красным статусом — все они болели ковидом и не соблюдали карантин, еще у 51 человека выявлен желтый статус — контактный. Сегодня все они изолированы.

«Если этот гражданин, не соблюдая данное нами постановление, снова повторит подобное и поступит уведомление, мы примем к этому гражданину административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», — говорит Алдаркул АХМЕТОВ, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Шымкента.

По словам специалистов принять участие в программе Ashyq — решение добровольное. Если бизнесменов заставляют установить приложение им советуют обращаться в колл центр по номеру 115.