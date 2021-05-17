В Туркестанской области стало больше пунктов вакцинации против коронавируса.

Ранее прививки делали в 80 медицинских учреждениях региона. Сейчас количество прививочных пунктов достигло 102. Всего вакцинировались в области 163 459 человек. Ревакцинацию прошли около 40 тысяч человек.

Всего с 1 февраля в регион доставлено 177 100 доз прививок против COVID-19. Сегодня поступило еще 17 тысяч доз вакцины «Hayat-Vax» производства ОАЭ. Кроме того, до конца мая ожидается 55 тысяч доз «Hayat-Vax» и 29 305 доз «Спутник-V».

За последние сутки в Туркестанской области COVID-19 выявили у 24 человек. Суточный прирост составляет 0,41%. Количество государственных лабораторий ПЦР увеличилось с 3 до 10. В целом по области в период пандемии отобрано 695 281 ПЦР-проб. За последние сутки в лабораториях обследовано 2239 человек. По региону организовано 1200 инфекционных и 300 карантинных и 188 реанимационных коек.