Доверившись сельчанину, покупатель перевел на его счет требуемую сумму, но остался ни с чем.

В ОП города Кентау с заявлением обратился житель Шымкента о том, что неизвестный мужчина, представившись местным жителем, предложил приобрести сено для скота и обманным путем выманил 350 тысяч тенге.

Однако ни обещанного, ни возврата денег потерпевший не дождался. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в городской отдел полиции.

Мошенник оказался жителем одного из прилегающих поселков города Кентау. Как выяснилось, аферист показал потерпевшему участок с высаженной люцерной и договорился о продаже прессованного сена. Доверившись сельчанину, покупатель перевел на его счет требуемую сумму, но остался ни с чем.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.