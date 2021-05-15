Видео, на котором водитель на высокой скорости сбивает девушку, повергло пользователей Казнета в ужас.

Всё происходит возле автобусного парка. Пассажирский транспорт друг за другом заезжает на стоянку. В этот момент дорогу пытается перейти девушка. Пройдя половину пути, ее буквально сметает автомобиль и тащит по дороге еще несколько метров. Пострадавшую госпитализировали.

«Пациентка двухтысячного года рождения. К нам поступила в коме с травматическим шоком. У нее перелом тазовых костей, ребер, ушиб головного мозга 1-2 степени. При поступлении, общее состояние было тяжёлое. Проводились противошоковая и симптоматическая терапия. В динамике на сегодня с улучшениями».

После недели в реанимации, девушка пришла в себя, отвечает на вопросы но оглушен. Её состояние по-прежнему остается тяжелым.

Авария произошла 7 мая возле автопарка компании «Shymkent Bus». Пострадавшая официально в автопарке не работала. По одной из версий, в тот злополучный день, она вышла на работу кондуктором за приятельницу.

По неподтвержденным сведениям — девушку сбил несовершеннолетний водитель. Он, якобы, взял машину у родственника и катался по городу. Однако в департаменте полиции возраст водителя официально не подтвердили. Если за рулем действительно был несовершеннолетний, то в зависимости от того, исполнилось ли ему 14 или 16 лет, его может ждать уголовное наказание, накажут и родителей.