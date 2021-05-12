Если нет возможности получить квартиру за наличные средства, предусмотрена возможность взять в ипотеку или рассрочку на несколько лет.

Граждане, зарегистрированные в очереди на жилье через «Отбасы банк» по направлениям «Бақытты отбасы 2-10-20», «5-10-20: Шанырак», «5-20-25» программы «Нурлы жер» и все граждане Республики Казахстан, не имеющие жилья на праве собственности, имеют прекрасную возможность получить жилье по направлению «7-20-25» через банки второго уровня.

Так, если вы состоите в очереди в государственном жилищном фонде по категории многодетные семьи, многодетные матери награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или ранее удостоенные звания «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, кроме того, из категории неполных семей или из категории семей, воспитывающих детей-инвалидов, вы можете получить жилье по направлению «Бақытты отбасы 2-10-20».

Условие – быть гражданином РК и с наличием дохода (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние шесть месяцев, не превышающего установленного законодательством 3,1 показателя прожиточного минимума (на 2021 год — 34 302 тенге) в месяц (106 336 тенге), для неполных семей с истечением 3-летнего срока с момента расторжения брака, необходимость подтверждения платежеспособности и состоять на учете нуждающихся в жилье граждан.

По данной программе есть возможность приобретения нового или вторичного жилья на 20 лет с первоначальным взносом не более 2% годовых под 10 процентов.

Если стоимость квартиры составляет 10 млн тенге, то 10% от первоначального взноса — 1 млн и ежемесячный платеж составит 46 667 тенге.

Также для покрытия части размера первоначального взноса рассмотрен вариант применения жилищного сертификата. Кроме того в случае, если ваш ежемесячный доход не соответствует, залогом для вас могут стать ваши родственники или близкие с достаточной заработной платой.

Заявка на участие в программе «Бақытты отбасы 2-10-20» подается через интернет–ресурс.

Стоит отметить, с начала года в городе Шымкент через «Отбасы банк» по направлению «5-20-25» ключи от кредитных жилых домов получили 339 граждан.

В прошлом году через «Отбасы банк» жилье в кредитных домах по направлениям «Бақытты отбасы 2-10-20», «5-20-25» приобрели 744 гражданина, кроме того, на вторичном рынке по направлению «Бақытты отбасы 2-10-20» — 242 гражданина.