В спецЦОНах Шымкента можно сдать предварительное тестирование на знание Правил дорожного движения и проверить свои практические навыки на автоматизированном автодроме.

Этой возможностью уже воспользовались более тысячи жителей города.

«Оба автодрома доступны пять дней в неделю. Тут же в спецЦОНе можно сдать тестирование и сразу экзамен на вождение, если вы пришли получать права в первый раз. Но если вы не сдадите экзамен с трех попыток, в следующий раз вас допустят к экзамену только через полгода» — рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь Шымкентского филиала «Правительства для граждан».

На сегодня в г. Шымкент работают три специализированных ЦОНа, два из них оснащены автоматизированным автодромом.

Напомним, что обмен водительского удостоверения можно произвести в любое удобное для граждан время через портал электронного правительства.