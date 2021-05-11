Мы все чаще слышим вокруг слова «цифровизация», «цифровые технологии». Хочется понять, что же это такое? И разъяснит нам это не кто-нибудь, а полковник гражданской защиты, начальник департамента по ЧС г. Шымкента Мадияр Жаксибаев.

– Мадияр Есенгельдиевич, как давно вы столкнулись с этой темой?

– Достаточно давно. Ведь раньше передовые цифровые технологии прежде всего уходили в военную промышленность, а сейчас они помогают обрабатывать информацию и моделировать опыт в обычной жизни. В частности, пришли и в нашу сферу – область гражданской защиты.

– Вы можете пояснить нашим читателям, что такое цифровизация?

– Цифровизация – это внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни. Ее ключевая цель – повышение качества нашей жизни и развитие экономики. Она помогает выполнять рутинные задачи и принимать решения без участия человека. В качестве примера – это «умные» дома, роботы на заводах, беспилотные автомобили и так далее.

Сегодня более 40% населения планеты имеет доступ к интернету, и почти в каждых 7 из 10 домохозяйств есть мобильный телефон.

Вы сами видите, как цифровые технологии уже дали ряд преимуществ: упростили доступ населения и бизнеса к государственным услугам, ускорили обмен информацией, появились новые возможности для ведения бизнеса, создали новые цифровые продукты.

– Все это делается в рамках госпрограммы?

– Да, это государственная программа, она так и называется «Цифровой Казахстан». На английском название программы звучит так: Digital Kazakhstan. Она была принята в 2017 году. Повторюсь, ее цель – ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе. Благодаря этой госпрограмме в Казахстане будут созданы условия для перехода экономики на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего.

– На что направлены проекты программы?

– На разработку, внедрение и развитие цифровых технологий в ключевых отраслях экономики страны.

На расширение инфокоммуникационной инфраструктуры, которая предоставит казахстанцам повсеместный широкополосный доступ к интернету и мобильную связь 4G (в будущем 5G).

На улучшение качества и увеличение количества госуслуг, предоставляемых онлайн. Это позволит снизить бюрократию и коррупцию, а также сделать госорганы более эффективными и открытыми.

На создание новых возможностей и благоприятных условий для предпринимателей посредством активного содействия в развитии электронной коммерции.

На повышение общей цифровой грамотности населения, которая будет способствовать развитию отечественного IT-сектора, а также повысит качество образования и здравоохранения в стране.

Госпрограмма «Цифровой Казахстан» реализуется в следующих ключевых направлениях: цифровизация отраслей экономики; развитие электронных услуг; переход на цифровое государство; реализация цифрового Шелкового пути (развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи, хранения и обработки данных); развитие человеческого капитала.

– Знаю, что огромное внимание вопросам цифровизации уделял и уделяет Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

– Да, это так. Нурсултан Абишевич в своих Посланиях народу Казахстана, выступлениях по дальнейшему развитию государства основной упор делал на цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, развитие человеческого капитала, цифровизацию деятельности госорганов, развитие цифровой инфраструктуры.

И сегодня, если мы оглянемся вокруг, все меньше и меньше отраслей остается незатронутыми цифровыми изменениями. Судите сами: транспорт, которым мы пользуемся каждый день, сектор ЖКХ, строительство, медицина. Практически все отрасли вовлечены в этот процесс. Главное – понять, что переход на новые технологии неизбежен. Необходимость интеграции современных технологий в нашу повседневную работу очевидна.

– Но чтобы принять эту цифровизацию, понять ее неизбежность, надо постоянно учиться, осваивать новые знания, технологии.

– Разумеется. Основная компетенция, которую необходимо развивать, – это способность к постоянному обучению, готовность осваивать новые знания о появляющихся технологиях. Это ключевой фактор для успешного профессионального роста в современном цифровом мире.

– А каким образом цифровизация влияет на вашу отрасль?

– В системе гражданской защиты по госпрограмме «Цифровой Казахстан» уже внедряется ряд проектов. Это делается для оперативного реагирования аварийно-спасательных служб, внедрения новых, более эффективных форм оповещения населения об угрозах возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Мы уже сейчас являемся частью этого процесса. Это те же SMS-сообщения, которые приходят на ваши сотовые телефоны. Это мобильное приложение «Дармен» для населения о штормовых предупреждениях, проведение сотрудниками ЧС, спасателями онлайн-занятий со школьниками города, интернет-конференции, наличие интернет-портала.

По всем важным вопросам служебной деятельности проводятся совещания с центральным аппаратом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в режиме видеоконференц-связи. Сегодня нет необходимости ежеквартальной командировки в отраслевое министерство. Все вопросы решаются на онлайн-конференциях.

– Работать с документами стало проще?

– Еще бы! В нашем департаменте внедрен электронный документооборот, то есть реализация взаимодействия по формату «paper-free» – исключение бумажного документооборота между государственными органами достигнута. Как таковой бумажной переписки с государственными органами не ведется. Исключение составляют ответы на обращения физических и юридических лиц, но это, надеюсь, пока. Успешно действует принцип «одного окна» от заявителя.

– Так мы подошли едва ли не к главному плюсу цифровизации…

– Я понял, да! Цифровизация решает одну из главных составляющих – противодействие коррупции. Еще один бесспорный плюс: в мегаполисах страны, в том числе и в городе Шымкенте, ведутся работы по внедрению системы «умный» дом с единой системой управления в доме, офисе, квартире или здании. Эта система включает в себя датчики с управляющими элементами и исполнительными устройствами. В их числе охранная и пожарная сигнализации.

– Об этом, если можно, чуть подробнее.

– Специалисты департамента провели большую работу с владельцами частного сектора по установке датчиков угарного газа. В итоге во время отопительного сезона 2020-2021 года в жилых секторах города были установлены данные приборы. Особо отмечу инициативу ветеранов органов гражданской защиты, которые безвозмездно установили более 100 газосигнализаторов в домах многодетных и малообеспеченных семей.

В соответствии с программой цифровизации Шымкента, утвержденной акимом города в 2020 году, в домах 10 малообеспеченных семей, проживающих на территории Аль-Фарабийского района, в рамках пилотного проекта через компанию «PROlafe» была смонтирована установка «FireProtect Plus», которая обнаруживает токсичный, природный газ и дым. В результате датчик сработал один раз, спасено три человека. Это был пилотный проект, по истечении срока его действия специалисты департамента дали положительную оценку.

– Раз это был пилотный проект и он получил положительную оценку, то стоит надеяться на его массовое внедрение?

– Сейчас акиматом рассматривается вопрос о внедрении этой системы в первую очередь в жилье малообеспеченных и многодетных семей города. Помимо этого, строительным компаниям предложили рассмотреть в рабочих проектах вопрос установки газоанализаторов и газораспределителей в квартирах многоэтажных жилых домов. Предложение получило их поддержку.

– Есть примеры?

– Да. На сегодняшний день товарищество с ограниченной ответственностью «АдиягрупТуран» установило сигнализаторы обнаружения природного газа в 365 квартирах многоэтажных домов, которые относятся к жилому комплексу «Адия». А товарищество СЖ «БекСтройСервис» установило сигнализаторы в 467 квартирах жилого комплекса New-City в микрорайоне «Нурсат», а также в 926 квартирах в данном микрорайоне, в 696 квартирах в жилом массиве «Шымкент-сити». То есть в общей сложности сигнализаторы установлены в 2454 квартирах.

– Что еще нового в вашей работе?

– Наши сотрудники работают над решением вопросов по управлению рисками. Делаем это через объединение потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей в общую информационную систему, связанную с оперативными и аварийно-спасательными службами.

К слову, над обеспечением безопасности жизнедеятельности людей работают не только органы ЧС. В настоящее время в системе гражданской защиты успешно создана информационная система экстренного вызова при авариях и катастрофах, сокращенно ЭВАК. Главная задача системы ЭВАК – обеспечение условий для снижения смертности на автодорогах и увеличения результативности спасательных мероприятий путем создания эффективного инструмента вызова экстренных оперативных служб при ДТП или иной чрезвычайной ситуации.

– Как будет работать эта система?

– Она будет работать следующим образом. При аварии (сильном ударе) срабатывает датчик удара или опрокидывания, активируя устройство вызова экстренных оперативных служб, который передает диспетчеру ЕДДС 112 информацию о месте ДТП (на электронной карте диспетчера), а также устанавливается голосовая связь между диспетчером и водителем автомобиля для получения дополнительной информации об аварии. То же самое произойдет при нажатии кнопки «SOS» в ручном режиме для информирования диспетчера о нештатной ситуации. Система ЭВАК предназначена для спасения жизни пострадавших при аварии и обеспечения максимальной скорости реагирования экстренных служб. Это позволит сократить на 30% драгоценное время приезда неотложной помощи на место ЧС.

– Вернемся к вопросу профилактики коррупции. Как это связано с цифровизацией?

– Повторюсь, департамент по ЧС Шымкента применяет один из основных принципов цифровизации – обеспечение гласности и недопущение коррупционных проявлений. Так, при поддержке акимата города специалисты районных отделов по ЧС обеспечены видеорегистраторами.

Цифровые видеорегистраторы позволяют записывать аудиовидеодействия граждан, а также обеспечивать качественную доказательную базу и выявлять правонарушения. На аудиовидеозаписи фиксируются все действия (при наличии жалоб и обращений) инспектора и представителей объекта. Срок хранения записей проверочных мероприятий и пояснительной работы составляет 12 месяцев. Записи с видеорегистраторов предназначены только для внутреннего пользования, их могут просматривать только участники специально созданных групп.

Сотрудники служб ЧС также обеспечены планшетами, которые позволяют инспекторам государственного контроля в области пожарной безопасности сократить время проверки, заполнения протоколов. Это, безусловно, является фактором предупреждения коррупционных явлений.

– Важная часть работы – создание эвакопунктов…

– Вопросы гражданской обороны всегда стоят на первом месте, так как в этой сфере службы ЧС непосредственно занимаются вопросами защиты территории и населения. События в Арыси, подтопления в населенном пункте Елтай показали эффективность работы сборно-эвакуационных пунктов. В «мирное время» специалисты управления на постоянной основе проводят практическое развертывание этих пунктов. И когда жители Арыси начали прибывать в Шымкент, в срочном порядке были развернуты сборно-эвакуационные пункты, их тогда было 54. Надо отметить оперативность работы учителей городских школ, на базе которых были открыты пункты. Никакой паники, беспорядка, хаоса в действиях педагогов не было, все сработали четко, слаженно. И сейчас для упрощения поиска все 129 пунктов, созданных по решению акима города Шымкента, внесены в мобильное приложение 2ГИС.

– Давайте подсчитаем плюсы цифровизации.

– Плюсы очевидны. Использование современных технологий позволяет оперативно принимать сообщения о происшествиях. Мы можем в короткие сроки направить силы и средства для спасения людей и минимизировать ущерб, выполнить прогнозирование и провести мониторинг при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Сегодня использование цифровых технологий позволяет свести к минимуму гибель людей, снизить ущерб их здоровью, минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Глобальная цифровизация – это залог безопасности и улучшения качества жизни граждан завтра.

– Благодарю вас за подробные пояснения.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА