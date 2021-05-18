В филиале «Правительства для граждан» по городу Шымкент рассказали, как быстро прописаться по новому адресу.

Это можно сделать и онлайн – процедура займет 20 минут, оплачивать госпошлину не надо.

По словам пресс-секретаря филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой, услугу можно получить двумя способами.

Первый способ – через портал Egov.kz. Для этого вам нужно иметь ЭЦП, либо через смс-пароль (быть зарегистрированным в базе мобильных граждан). Если вы хотите прописаться по новому адресу, то подаете заявку. Собственник жилья одобряет ее с помощью ЭЦП. Обработка заявки и ее одобрение займет несколько минут.

Второй способ – прямое обращение в ЦОН. Для этого вам необходимо заранее забронировать очередь.

Добавим, что с начала года через ЦОНы города прописались более 16 тысяч шымкентцев.