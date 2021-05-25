За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 174, город Алматы — 348, город Шымкент — 27, Акмолинская область — 133, Актюбинская область — 20, Алматинская область — 106, Атырауская область — 36, Восточно-Казахстанская область — 73, Жамбылская область — 18, Западно-Казахстанская область — 68, Карагандинская область — 348, Костанайская область — 40, Кызылординская область — 13, Мангистауская область — 16, Павлодарская область — 75, Северо-Казахстанская область — 45, Туркестанская область — 18.
Всего в стране выявлены 376572 заболевших.