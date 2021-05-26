За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 293, город Алматы — 310, город Шымкент — 62, Акмолинская область — 130, Актюбинская область — 36, Алматинская область — 96, Атырауская область — 64, Восточно-Казахстанская область — 75, Жамбылская область — 21, Западно-Казахстанская область — 87, Карагандинская область — 319, Костанайская область — 40, Кызылординская область — 10, Мангистауская область — 46, Павлодарская область — 87, Северо-Казахстанская область — 39, Туркестанская область — 24.
Всего в стране выявлено 378311 заболевших.