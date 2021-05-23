За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2167 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 322, город Алматы — 519, город Шымкент — 63, Акмолинская область — 135, Актюбинская область — 82, Алматинская область — 143, Атырауская область — 86, Восточно-Казахстанская область — 93, Жамбылская область — 38, Западно-Казахстанская область — 91, Карагандинская область — 349, Костанайская область — 41, Кызылординская область — 19, Мангистауская область — 50, Павлодарская область — 80, Северо-Казахстанская область — 13, Туркестанская область — 43. Всего в стране выявлены 373182 заболевших.