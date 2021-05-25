На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

На данный момент в Казахстане отмечается стабилизация ситуации по заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,95. Занятость инфекционных коек — 33%, реанимационных — 26%.

В «красной зоне» находятся 6 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области.

На сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок, из них 2 млн человек вакцинированы первым компонентом, почти 1 млн человек — вторым компонентом. В стране имеется достаточный объем вакцин, запасы которых пополняются. Принимаются меры по увеличению количества прививочных пунктов.