На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.
На данный момент в Казахстане отмечается стабилизация ситуации по заболеваемости COVID-19. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,95. Занятость инфекционных коек — 33%, реанимационных — 26%.
В «красной зоне» находятся 6 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская области.
На сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок, из них 2 млн человек вакцинированы первым компонентом, почти 1 млн человек — вторым компонентом. В стране имеется достаточный объем вакцин, запасы которых пополняются. Принимаются меры по увеличению количества прививочных пунктов.
Глава Правительства поручил увеличить темпы вакцинации населения. «Расширение прививочной кампании сейчас является самой важной задачей в борьбе с пандемией», — сказал А. Мамин. Министерству здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено принять оперативные меры по интеграции приложения «Ashyq» с модулем «Вакцинация» и паспортом вакцинации в «Egov».
Источник: https://primeminister.kz/ru/news/premer-ministr-rk-a-mamin-poruchil-uvelichit-tempy-vakcinacii-naseleniya-2543221