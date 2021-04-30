Миллионную вакцину от короновируса получила младший сержант контрактной службы министерства обороны.

Баян Жотанова — экономист- старший специалист финансово-экономического отдела. Она, как и все ее сослуживцы, прививку от коронавирусной инфекции сделала в военной поликлинике. Для сержанта Жотановой — ставшей миллионным гражданином привитой от коронавируса, в преддверии праздника Дня защитника отечества стала двойным приятным сюрпризом.

«Я рада, что являюсь миллионным гражданином Республики Казахстан, получившим вакцину от коронавирусной инфекции. Чувствую себя хорошо. И вдвойне я рада этому событию в преддверии праздника 7-го мая – Дня защитника Отечества», — говорит Баян ЖОТАНОВА, старший специалист финансово-экономического отдела Алматинского РЭС Мнистерства обороны РК.

В Казахстане активно продолжается массовая кампания по добровольной вакцинации. В последний день апреля первый компонент вакцины сделали почти миллион сто тысяч человек. В Шымкенте вакцинировались 95 тысяч 461 человек.