На три миллиона тенге обманул мошенник жителей Кентау, передает Polisia.kz.

В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что малознакомый мужчина выманил у него 200 тысяч тенге за помощь в оформлении документа на его дом. Однако, ни обещанного, ни возврата денег потерпевший не получил. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя.

Выяснилось, что подозреваемый оказался причастен к еще 18 фактам аналогичного преступления. Аферист выманивал у каждого потерпевшего от 50 до 500 тысяч тенге. Общая сумма материального ущерба составила около трех миллионов тенге. Кроме того, при обыске в доме задержанного оперативники изъяли документы на землю.

Согласно заключению экспертизы, они оказались поддельными. Собранные материалы по статье 385 УК РК “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград” направлены в Кентауский городской суд для принятия законного решения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской.