30 марта число пострадавших достигло 79 человек, в том числе беременная женщина. 31 марта в больницу с подобным диагнозом поступили дополнительно 52 человека и 1 апреля еще 20 человек, сообщил корреспонденту «ОтырарTV» главный врач инфекционной больницы Шымкента Галымжан Айнабеков.

По словам Галымжана Айнабекова, сразу после отравления мороженым за помощью к врачам обратились далеко не все граждане. В связи с этим многие пациенты поступили в тяжелом состоянии.

Напомним, 28-29 марта на стационарное лечение после употребления мороженого приобретенного в киоске «Южное» на больничную койку попало 36 человек. ДВД ЮКО возбудило уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Бахром Абдуллаев