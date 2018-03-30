Департамент по Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан начал проверку в связи с регистрацией массового отравления людей в Шымкенте.

В ночь с 29 по 30 марта 2018 года в областную инфекционную больницу Шымкента обратилось 61 человек с подозрением на отравление мороженым. В настоящее время 41 человек госпитализированы (среди них 20 детей), 20 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.

Как стало известно, все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое, купленное в торговой точке, расположенной в Шымкенте по проспекту Республики, принадлежащей частному предпринимателю Ишмуратовой М.

По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях, в связи с чем начата проверка условий изготовления и реализации мороженого.

Следует учесть, что экстренные извещения из инфекционной больницы о случае группового заболевания в Департамент охраны общественного здоровья по Южно-Казахстанской области поступили утром 30 марта.

Также сообщаем, что в нарушении Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», предприниматель Ишмуратова М. о начале своей деятельности государственный орган не уведомил.

Всем больным оказывается медицинская помощь, проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.