Один дом — одно объединение — один счет. Это новый принцип управления многоэтажным домом.

Теперь кооперативов собственников квартир не будет, и будут созданы объединения собственников имущества. На его основе жители сами могут нести ответственность за все ремонтные работы и следить за расходами.

В начале 2020 года в закон, регулирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства, были внесены поправки. Главная цель данных изменений — содержание жилых домов. Кооперативы собственников квартир необходимо реорганизовать до 1 июля 2022 года.

В акимате города Шымкент с участием государственного инспектора Администрации Президента РК М. Жундибаева и заместителя акима города М. Исахова состоялось совещание по реализации реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в мегаполисе.

Во исполнение поручения Главы государства по внедрению реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства под председательством акима города проведено 2 совещания и 8 совещаний с участием заместителей акима города. Кроме того, в целях пропаганды новой системы управления жильем утверждена Дорожная карта по проведению собраний многоквартирных жилых домов в районах города. В связи с карантинными ограничениями встречи с населением проводятся онлайн или офлайн. В результате разъяснительной работы в 59 многоквартирных домах города создано объединение собственников имущества и 257 простых товариществ, таким образом, 316 многоквартирных домов перешли на новую систему управления жилым домом.

Общий жилищный фонд по городу Шымкент составляет 2 236 многоэтажных жилых домов. Из них коммунальный жилищный фонд составляет 130 домов, зарегистрированных объектов кондоминиума – 1 672, незарегистрированных – 434. Это составляет 74,7% от общего жилищного фонда.