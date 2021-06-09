В стране внедрена новая система управления многоэтажными жилыми домами.

По принципу «Один дом – одно объединение – один счет» в многоквартирных жилых домах, прошедших регистрацию в качестве объекта кондоминиума, создаются объединения собственников имущества и простые товарищества, то есть на смену кооперативу собственников квартир (КСК) приходит объединение собственников имущества. Следовательно, собственники жилья сами управляют жильем. Главное все ведется в открытом формате. Жители также могут принять решение относительно плана развития жилого комплекса, благоустройства, озеленения.

В Шымкенте состоялось совещание под председательством акима города с целью разъяснения жителям новой системы, результаты проводимой работы по регистрации объектов управления.

На сегодняшний день 377 многоэтажных жилых домов города перешли на новую систему. Из них 83 объединения собственников имущества, 294 — простые товарищества.

Аким города Мурат Айтенов отметил, что собственники еще не до конца разобрались в этом нововведении.

— Новая форма управления работает по схеме один дом — один орган управления — два банковских счета (текущий и сберегательный). Каждый житель квартиры несет персональную ответственность за чистоту и бережное обращение своего жилья, двора. Например, сейчас они ежемесячно платят около 700-800 тг КСК. Однако жалоб очень много. Кто-то говорит, что не моют подъезд дома, кто-то утверждает, что в подвале не проводится дезинфекция. Теперь, когда жители по своим договоренностям создают ОСИ или ПТ, у них есть возможность наблюдать за тем, куда и с какой целью расходуют средства. Деньги, собранные на лицевых счетах, могут эффективно использовать в зависимости от потребностей и запрашивать расчет. Это создаст конкуренцию и среди учреждений, оказывающих коммунальные услуги, позволит добиться высокого качества обслуживания. У жителей формируется культура чистоты. Поймут, что за мусор во дворе несут ответственность сами, а не акимат, — сказал аким города, поручив усилить разъяснительную работу.

Объединение собственников имущества — как юридическое лицо регистрируется в департаменте юстиции, простое товарищество (не юридическое лицо) в управлении жилищной инспекции. С согласия жильцов создается и возглавляет совет дома. Он избирается сроком на три года. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей решением общего собрания он может быть переизбран.

Еще одним преимуществом новой системы является возможность получения дохода путем сдачи в аренду пустующего помещения многоэтажного жилого дома, где созданы ОСИ или ПТ, рекламы и т.д., где выручку можно использовать на ремонт дома. Предусмотрена возможность легализации, регистрации земельного участка.