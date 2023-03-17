Малоквартирные дома освободят от выбора формы правления

Собственников дома, в котором меньше 16 квартир, освободят от выбора форм управления.

Президент подписал закон о новой форме управления. А вот всем остальным жильцам многоэтажных домов придется выбрать товарищество или объединение.

Это необходимо для того, чтобы поддерживать дом в надлежащем состоянии, проводить мелкий и капитальный ремонт. Эти нормы приняли еще в 2019 году но не все определились с выбором.

Малоквартирные дома освободят от выбора формы управления. Жильцы домов в которых меньше 16 квартир могут без открытия счета самостоятельно собирать средства на ремонт или уборку.

А вот жильцы многоквартирных домов обязаны выбрать форму управления — товарищество или объединение собственников имущества. Это необходимо, чтобы сохранить жилищный фонд, ведь дома, особенно старые, требуют ремонта, но не все жильцы хотят тратить на это средства.

Вот только не все казахстанцы выбрали форму управления. Некоторые до сих пор по старинке решают проблемы дома в общих чатах.

«Кондоминиум сделали и все. Соседей собрать в кучку никогда не получалось, всегда по частям делали», — говорит жительница Шымкента.

«Мы выбрали форму собственности ОСИ, очень удобно, на ремонт дома, обслуживание должно идти из общего кошелька», — говорит житель Шымкента.

Специалисты говорят, лучше выбрать форму управления. По новому закону есть ограничение при образовании товарищества, сделать это смогут лишь жильцы многоэтажек до 30 квартир.

Если квартир больше, придется выбрать ОСИ, зарегистрироваться как юридическое лицо и открыть счет, и ежемесячно отчислять туда средства, которые пойдут на обслуживание дома. По словам специалистов, эта форма управления имеет несколько преимуществ.

«Все будет аккумулироваться на счету вашего дома. Эти средства будут обязаны собирать все жители, также законодательно утверждено что те жители, которые не будут сдавать, будут иметься рычаги на воздействие них так как они жители этого дома и они обязаны собирать и содержать свой дом», — говорит Кайрат Курманбаев главный специалист отдела жилищной инспекции управления контроля и качества городской среды Шымкента.

В новом законе также закрепили статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной или раздельной собственности. А ремонт или замену лифта можно будет провести за счет бюджетных средств с последующий возвратом от собственников квартир.