Задачи на день грядущий коммунальщики обсуждают на открытом воздухе: где посадить цветы или заняться обрезкой деревьев, а в каких парках пришло время заводить газонокосилку.

Пока город просыпается, в парках и скверах Шымкента кипит работа. Центральный парк стараются привести в порядок до 10 часов утра. После… парк наполняется людьми.

«Мы когда убираемся люди нам говорят, молодцы, мы всегда стараемся выполнять свою работу хорошо. Это же для нас самих приятно, ходить по чистым тротуарам», — говорит Жолды АНДЕМОВ, сотрудник обслуживающей компании.

Саулеш Абиева приходит в парк каждый день. Пенсионерка с подругами облюбовала спортивную площадку.

«Живу я в Шымкенте, давно знаю, как сажали в парках деревья, как они развивались, есть редкие породы деревьев. Было бы отлично если бы повесили табличку — откуда дерево, сколько растет. Мы занимаемся с подружками на тренажерах. И вот бы стояли столы для тенниса настольного, мы бы поиграли. Я думаю что это не только мое желание», — говорит Саулеш Абиева, пенсионерка.

Подрядчик, занимающийся благоустройством и поддержанием чистоты в парках, планирует начать с озеленения.

«Наша компания совместно с акиматом, управлением природопользования разрабатывает концепцию озеленения в парках и по улицам города. Это созданием единой системы дизайн кодов. С этого года мы по всему Казахстану переходим на посадку многолетних цветов. Будет завоз новый сорт с Голландии тюльпанов», — говорит Бауржан ЭЛЬНАР, заместитель директора ТОО «Build Stroi».

В 8-ми городских парках и 39-ти скверах Шымкента сделают систему полива «умной». Тогда не надо будет задействовать до ста человек, как сейчас.

«Сейчас старая система работает, 100 людей они ходят, запускают. А мы хотим цифровизировать, и чтобы с одного пульта можно было управлять всей поливочной системой города. С датчиками влажности, датчиками ухода. Все цифровизироваться будет карта, новые насосы, скважины», — говорит Бауржан ЭЛЬНАР, заместитель директора ТОО «Build Stroi».

Появится в парках и новая техника для уборки тротуаров. Особенности новой спецмашины позволят «пылесосить» территорию и собирать опавшую листву. Эти работы сейчас выполняют вручную.