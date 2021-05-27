Шестеро из семи потерявшихся в горах Туркестанской области — студенты 4 курса столичного Назарбаев Университета. Еще один выпускник Кентауского лицея.

Двое парней — жители города Актобе, трое из Атырау, есть еще жители Уральска и Жезказгана. Как стало известно, туристы планировали вернуться 24 мая. Однако с гор так и не спустились. Тревогу забили родственники пропавших. Они позвонили на пульт 112. И вот уже третий день спасатели ведут поиски пропавших.

Известно, что группа перед походом зарегистрировалась.

«Специально созданы 3 группы. Из них 25 сотрудников ДЧС и родные пропавших. Также 4 сотрудника пограничной службы приступили к поисковым работам. Кроме того, работают сотрудники Департамента полиции. Специальная кинологическая группа также проводит поисковые работы», — рассказал Канат Карабалаев, руководитель ДЧС Туркестанской области.

Напомню, в горах Туркестанской области потерялись семеро молодых парней. Они пошли в поход в в Сайрам-Угамский национальный парк 21 мая. Сообщение об их пропаже на пульт 112 поступило 25 мая. Их поиски ведутся, но до сих пор следы туристов не обнаружили. В поисках задействованы 2 квадракоптера и 7 единиц техники ДЧС Туркестанской области, кинологи и вертолеты, которые подняли для поиска пропавших только сегодня, два дня в горах стояла нелетная погода. Известно, что туристы пешком направились в ущелье «Сары-Айгыр» Протяженность ущелья — около 20 км, из них почти половину можно проехать на машине.