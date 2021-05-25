В Тюлькубасском районе Туркестанской области родилась тройня.

37-летняя Назипа Янгибаева родила двух девочек и одного мальчика в областном перинатальном центре № 1.

Новорождённым дали имена Адема, Самира и Ислам.

Малыши родившиеся раньше срока, находятся под наблюдением врачей перинатального центра.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает. Когда выпишут тройняшек пока неизвестно. Отметим, что семья уже воспитывает сына и двух дочерей.

Многодетная мама — домохозяйка, а глава семьи работает водителем.

В прошлом году в областном перинатальном центре № 1 родились 8746 малышей. С начала года здесь на свет появились 3108 детей. В том числе, 72 пары близнецов и две тройни.

Врачи центра ежегодно спасают сотни жизней недоношенных детей.