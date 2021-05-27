В горах Туркестанской области пропали студенты Назарбаев Университета.

По словам их родных, после окончания 3-го курса он приехал из Нур-Султана домой в Атырау, а 19 мая решил вместе с одногруппниками поехать в Шымкент, затем дальше в горы Туркестанской области в турпоход на четыре дня. Вернуться планировали 24 мая. Но до сих пор от них нет никаких вестей, передает Ак Жайык.

Нурдаулет НАУРЫЗБАЙ

Обеспокоенная мать Нурдаулета говорит, что ещё не подала заявление о пропаже в полицию, так как узнала 26 мая вечером, когда об этом сообщил брат одного из пропавших ребят, который находится в Туркестанской области.

— Они планировали добраться до урочища Мынжылкы. Говорят, что опытные альпинисты оценивают выбранный ребятами маршрут в 6-7 дней, а не в 4, как изначально планировалось. Я очень надеюсь, что они найдутся, — говорит мать Нурдаулета. — Создана группа в вотсапе, где родители ребят и администрация университета, а также представитель МЧС информируют нас о ходе поисков. Пока они безрезультатны. А вылет вертолета АО «Казавиаспас» невозможен из-за ухудшения погодных условий (туман, грозовое предупреждение, плохая видимость). Но обещают вылет при первой возможности. Мы молимся за наших сыновей….

Диас Тулегенов

Представители МЧС сообщили родственникам, что поиски на территории «Сайрам-Угамского государственного национального природного парка» ведутся с утра 26 мая спасателями ДЧС, работниками нацпарка, пограничниками и полицией.

Пропали 7 человек, это студенты Назарбаев Университета А. Токтасын, А. Хайруллин, Н. Наурызбай, С. Ускенов, Б. Тулеуов и Д. Тулегенов, а также 17-летний выпускник Кентауского лицея-интерната «Білім-Инновация» К. Токтасын.

По информации «АЖ», работник нацпарка рассказал поисковикам, что 21 мая в 8 утра эта группа прошла регистрацию на КПП парка, они сказали, что их маршрут — ущелье Сары-Айгыр, пик Юбилейный, озеро Сусынген и ущелье Наутсай, планируют вернуться 24 мая.

Родственникам сообщили, что по состоянию на 20:00 26 мая в горной местности идут снег и дождь, поисковые группы сейчас производят спуск в урочище Мынжылкы.

…Ждем хороших вестей о парнях. Очень хочется верить, что они свернули с маршрута из-за неблагоприятной погоды и заблудились, но живы и здоровы.

Cегодня, 27 мая, официальный представитель МЧС РК Талгат УАЛИ сообщил, что информация о пропаже группы молодых людей поступила на пульт оператора 102 25 мая в 18.30. 21 мая они пешком направились в урочище Сары-Айгыр. Должны были вернуться 24 мая, но пока о них нет вестей.

Вчера поисковики прочесали около 37 километров горной местности. В поисковых работах задействовано 25 работников ДЧС Туркестанской области, 7 единиц техники, 2 беспилотных летательных аппарата. Спасателям помогают сотрудники местной полиции и Национального парка, родственники пропавших, а также конные патрули Пограничной службы.

По словам заместителя руководителя департамента ЧС Туркестанской области Ерика САРЫБАЕВА, поиски идут три дня, но пока безрезультатно. Сегодня из аэропорта Шымкента вылетел на подмогу вертолет АО «Казавиаспас», будет задействовано ещё несколько вертолётов (ранее это было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий).

Также стало известно, что родители атырауского парня Нурдаулета сегодня вечером вылетают в Шымкент.

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