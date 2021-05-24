Специализированная школа-гимназия для одаренных детей №90 г. Шымкента вошла в ТОП 100 лучших образовательных учреждений страны.

В актовом зале учебного заведения чествовали медалистов. Среди четырёх призеров республиканской олимпиады по основным образовательным предметам — ученица 11 класса Акбота Куандыкова.

-Я участвовала в республиканской олимпиаде и выиграла серебряную медаль. Олимпиада мне помогла расширить знания по истории. Я углубленно занимаюсь с 8 класса. Все время участвовала в школьных в городских олимпиадах. Победа досталась нелегко. Спасибо моим учителям, благодаря знаниям, которые они нам дали, мы сумели ответить на многие вопросы и занять призовые места. Планирую продолжить учебу в вузе».

Из ста десяти выпускников этого года — трое обладателей почетного знака «Алтын белги», четверо окончили школу с Аттестатом отличия. Всего за девять лет работы, шымкентская школа-гимназия выпустила 56 обладателей Алтын белги. Добиться таких результатов помогла системная работа и новые формы обучения, говорят педагоги.



Кулимкоз ЕСЕНБЕКОВА, учитель по истории:»Труд учителя нелёгкий. Чтобы передать знания, необходимо самому всё время совершенствоваться. Искать новые методы обучения. У меня стаж работы 30 лет. В этой школе работаю восьмой год. За это время разработала 3 методических пособия по изучению истории. Сейчас школьники ими пользуются и коллеги. Во время онлайн-обучения мы с двойной силой работали, каждый чувствовал ответственность. Результаты налицо. Наши ученики на городских и республиканских олимпиадах показали хорошие знания».

По итогам республиканской олимпиады специализированная школа-гимназия для одаренных детей вошла в число «Ста лучших олимпийских школ» страны и заняла 53-е место. В учебном заведении школьники получают не только знания, но и познают навыки будущей профессии.