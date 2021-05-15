Все больше горожан отдыхают в парках.

Специалисты связывают это с пандемией. До коронавипуса у шымкентцев были другие планы на выходные.

«По статистике горожане предпочитают проводить свободное время в парках и ТРЦ. Если посмотреть на количество отдыхающих, то лидируют дендропарк, зоопарк, парк Байдибек би», — говорит Алтынай ЖАНБЫРБАЕВА, главный специалист Департамента по статистике г. Шымкента.

Сейчас в городе функционируют 6 театров, 42 библиотеки, 4 кинотеатра, 18 мест массовых развлечений и отдыха, 11 концертных объединений, цирк, зоопарк, а также объекты культуры С начала пандемии количество отдыхающих в трц и кинотеатрах стало меньше в три раза.

По сравнению с 2019 годом количество зрителей в кинотеатрах стало меньше в 5 раз, посетителей в трц — в 3 раза. Многодетная мать Акбота говорит, что доя своей семьи предпочитает отдых на открытом воздухе.

«Нам нравится отдыхать на свежем воздухе, посреди зелени. Можно посидеть, побегать, поиграть в подвижные игры. Раньше мы ходили в ТРЦ, но сейчас вот детей туда, где нет массового скопления людей», — говорит Акбота МАНАП, многодетная мать.