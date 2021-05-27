25 мая из-за технических неполадок в информационной системе МВД в спецЦОНах Казахстана были недоступны автоуслуги.

Проблема была решена, и с 27 мая все спецЦОНы работают в штатном режиме.

«Наши коллеги устранили неполадки в работе своей системы. Сбой был очень серьезным, и специалисты Министерства внутренних дел провели масштабную работу, чтобы решить проблему в максимально кратчайшие сроки. Мы постараемся оперативно отработать все заявки, которые скопились за время простоя. Еще раз просим прощения за доставленные неудобства», – сказал Адил Кожихов, председатель правления Правительства для граждан.

Справочно: СпецЦОны города работают ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 без перерыва. Суббота выходной.