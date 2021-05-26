К нашей стране официально присоединили земли двух крупных сёл на границе с Узбекистаном.

Приграничные Багыс и Хиебон теперь входят в состав Сарыагашского района Туркестанской области. 750 гектаров земли села Багыс перешли в Акжарский сельский округ. Хиебон, с сорока шестью гектарами, теперь относится к округу Куркелес.

Обсуждение важного вопроса присоединения земель двух крупных сел на границе с Узбекистаном, затянулось почти на 20 лет. Президенты двух стран подписали документ еще в 2002 году. Однако официально статус населенных пунктов так и не закрепили.

Более 270 семей не могли зарегистрировать свое жилье и получать другие услуги.

Теперь в сёлах произведут инвентаризацию земель, а власти займутся проблемными вопросами местных жителей.

Нуржан Кокеев, руководитель отдела по земельным отношениям Сарыагашского района Туркестанской области: «Сейчас в комиссии по выделению земель рассматривают заявления. На следующей неделе, по решению комиссии, жители смогут привести в порядок свои документы. По решению сельского акима жители смогут легализовать свои дома и хозяйственные постройки».

Напомним, что Постановлением Правительства РК от 17.05.2021 года №326 границы Туркестанской области были изменены. В них включили населенные пункты Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 га.

Шынар Оразова