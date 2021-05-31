В Шымкенте ведутся подготовительные работы к отопительному сезону 2021-2022 года и, чтобы не допустить негативных последствий в использовании бытового газа, с 1 по 3 июня на некоторых улицах временно отключат природный газ.

1 июня от природного газа отключат 68 частных домов, 938 квартир, 30 коммунально-бытовых учреждений:

— Улица Интернациональная, ПГБ-128 (8 коллективных ШРП);

— Проспект Абая, №33А, 33Б, 29А, 29, 25, 23, 21;

— Парижская коммуна, №1;

— Қазанның 30 жылдығы, №2;

— Улица Матросова, №53, 2, 35, 4;

— Улица Курманбекова, №3, 5;

— Улиц Гагарина, №120,122;

— 1 мая, №15;

— Улица Макталы, №95, 97, 120, 120А, 17, 22, 1, 10, 5, 8;

— Улица Добролюбова, №2.

Также природный газ будет отключен в 2100 квартирах в микрорайоне Нурсат, 3 коммунальных учреждениях и областной больнице.

2 июня отключат от природного газа 600 квартир на проспекте Кабанбай батыра, 12 коммунальных учреждений, 3 июня — 95 частных домов в жилом массиве Жулдыз и 1 дом на улице Кашурникова.