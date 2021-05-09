Жители Шымкента несут цветы к Вечному огню. 76 лет прошло со дня Великой победы над фашизмом. Горожане с раннего утра идут почтить память ветеранов, передает Otyrar.kz

«Мой отец воевал! На войне стал инвалидом. Но вернулся с победой! Нельзя забывать о победе, слишком сложно она далась», — говорит Батырбек Отаншиев.

Погода плачет вместе теми, кто пришел почтить память. В Великую Отечественную войну погибли больше 20 млн человек, из них больше миллиона казахстанцев. На мемориальной плите в Шымкенте увековечены больше 140 тысяч имен тех, кто воевал против фашизма.

«Праздник все таки состоялся! Несмотря на пандемию и весенний ливень люди идут почтить память тех, кто никогда уже не вернется! Вспомнить тех, кто сражался за наше будущее. Такое забыть нельзя», — говорит Матрена Могилевская.

Сегодня нет концертной программы, нет импровизированной фронтовой кухни. Но праздник был.

Ушли из жизни те, кто еще вчера был с нами. В 2020 году в Шымкенте было 40 ветеранов, сегодня их осталось только 20.