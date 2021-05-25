Спортивные площадки, введенные в эксплуатацию во дворе жилого дома №45в по улице Алимбетова и в жилом массиве Текесу Аль-Фарабийского района, построены за счет спонсорской помощи частного предпринимателя Серика Тульбасова.

Принявший участие в торжественном открытии нового объекта, заместитель акима города Максут Исахов поблагодарил меценатов, внесших свой вклад в развитие массового спорта.

«В настоящее время на территории города Шымкент имеется 231 внутридворовая спортивная площадка, в этом году за счет бюджета планируется построить дополнительно 101 спортивную площадку. А, на территории Аль-Фарабийского района в этом году за счет спонсорской помощи личного фонда предпринимателя нашего региона Серика Тульбасова будут построены и введены в эксплуатацию 7 спортивных площадок. Сегодня две из них переданы на благо народа. Мы благодарны неравнодушным гражданам, внесших свой вклад в развитие массового спорта и представляющих интересы подрастающего поколения! Жители города не забудут ваши общественно полезные дела», — сказал заместитель акима города.

Спортивные площадки оснащены спортивным оборудованием для занятий воркаутом и зоной для физических упражнений.

Согласно поручению Президента, в этом году в городе показатель занимающихся физической культурой и спортом планируется увеличить на 31%.