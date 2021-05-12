С подарками и цветами! Самое долгожданное событие — маму с тремя малышами выписывают домой.

Тройня — две девочки и мальчик появилась на свет 5 мая путем кесарево сечения. Выхаживать малышей не пришлось, дети родились доношенными.

«Это не ЭКО, это самостоятельно женщина забеременела и такой результат. В роду у нее были многоплодные беременности. В плановом порядке мы прооперировали, состояние детей было стабильное , две девочки и один мальчик. Дети не попали в реанимационное отделение, это говорит о том что вовремя мы прооперировали и оказали помощь», — говорит Тимирхан ВАРЗИЛОВ, главный врач перинатального центра №1 г.Шымкента.

О том, что у Нигары Миркасимовой будет тройня, женщина узнала на третьем месяце беременности. Эта новость стала для женщины полной неожиданностью. Выносить не одного, а сразу троих малышей, было не просто.

«Это было потрясение для нас, мы узнали на девятой неделе, это был шок, но мы пришли в себя и вынашивали. Очень тяжело было, отеки, давление, но все прошло, самое главное они сейчас со мной», — говорит Нигара МИРКАСИМОВА, мама тройни.

Это уже третьи роды Нигары. У супругов Миркасимовых теперь пятеро детей: двое сыновей и трое дочерей.

«Мама говорит у меня тройня, я не верила, через ватсап отправила, и я только тогда поверила, чтобы они выросли здоровыми, умными и радовали нас, бабушек», — говорит Умида МИРКАСИМОВА, говорит мама роженицы.

Тройни в Шымкенте стали рождаться чаще. В 2020 в перинатальном центре Шымкента на свет появились семь тройняшек. С начала этого года — это уже вторая тройня.